Мишустин посетил металлургический завод в Норильске

Премьеру показали будущий цех производства серной кислоты

В четверг глава кабмина Михаил Мишустин посетил заполярный Норильск. Самый северный из городов стотысячников. Там премьер побывал на Надеждинском металлургическом заводе.

Градообразующее предприятие - самое высокотехнологичное подразделение "Норникеля". На нём трудится треть населения города. Многие жители Норильска проживают в старых домах, возведенных ещё в советские времена, которые уже с трудом выдерживают суровый климат.

Сейчас в городе началась масштабная программа модернизации жилья. На строительство новых надежных и комфортных домов на вечномерзлых грунтах средства выделяются не только из бюджета, участвует и само предприятие. В ходе осмотра завода премьеру показали будущий цех производства серной кислоты. Его запустят осенью. Сейчас идет модернизация, в рамках которой реализуют экологическую программу. Она позволит улучшить непростую экологическую ситуация и снизит на 45% выбросы диоксида серы в атмосферу. Общая стоимость проекта - 300 миллиардов рублей.

"Здесь я, глядя всем в глаза, скажу: коллеги, у вас очень прибыльное производство. И все это понимают и знают. Хорошо, что на сегодняшний день собственники начали серьезно вкладывать и в технологии, и в то, чтобы ну наконец решить все вопросы, которые ставят жители. Пожалуйста, это должно быть главным на сегодняшний день", - сказал Мишустин.

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