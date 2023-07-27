Путин наградил военкоров, попавших под обстрел ВСУ

Инцидент произошел 22 июля

В четверг Владимир Путин наградил военкоров, которые на прошлой неделе попали под обстрел ВСУ. Приказ опубликован на сайте Кремля.

За отвагу, проявленную при исполнении профессионального долга, орденов Мужества удостоены Константин Михальчевский, Роман Польшаков и Дмитрий Шиков, а также посмертно Ростислав Журавлёв.

22 июля ВСУ обстреляли группу журналистов, которые в Запорожской области собирали информацию о применении украинскими военными кассетных боеприпасов. Четыре военкора получили ранения разной степени тяжести, один из них - Ростислав Журавлёв - скончался во время эвакуации.

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