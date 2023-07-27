Путин отметил солидарность КНДР с Россией по ключевым вопросам

К торжественным мероприятиям присоединилась российская делегация во главе с министром обороны

Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Президент отдельно отметил солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам. В столице Северной Кореи по случаю праздника сегодня проходят торжественные мероприятия. Присоединилась к ним и российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Главная площадь Пхеньяна сегодня утопает в цветах. К монументу освобождения - так здесь называют перемирие с республикой Корея, установленное 70 лет назад, - весь день несут букеты. На центральных улицах звучат патриотические песни, прохожие подпевают и поднимают флаги.

К торжественным мероприятиям присоединилась и российская делегация во главе с министром обороны, который прибыл в КНДР в начале недели. Одним из пунктов программы стал Музей вооружений, где Сергею Шойгу продемонстрировали современные беспилотники и ракетные комплексы. После экскурсии главу оборонного ведомства пригласили на праздничный концерт по случаю памятной для всего северокорейского народа даты.

Формально началом Корейской войны считается 25 июня 1950-го года. Однако ожесточенные артиллерийские дуэли в приграничных районах происходили и раньше. Летом северокорейские вооруженные силы перешли уже в полномасштабное наступление. К тому моменту КНДР располагала девятью хорошо обученными пехотными и одной бронетанковой дивизиями. Тогда как на защиту Южной Кореи встали лишь 6 тактических соединений.

Правительства обеих республик прекрасно понимали: необходимы переговоры. Однако к тому моменту на полуострове установились два противоположных идеологических режима. Ким Ир Сен был коммунистом, лидер юга Ли Сын Ман — капиталистом, ставленником США.

"На севере шло формирование своего правительства, на юге - своей власти. А за попытку договориться с коммунистами Ким Гу - это бывший глава временного правительства корейского правительства в изгнании в Шанхае - был даже убит правым националистом, как оказалось позже, по наущению властей", - рассказал Александр Жебин, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований. Института Китая и современной Азии РАН.

Советский Союз принимал непосредственное участие в разработке наступательной операции Северной Кореи. Более того, незадолго до начала боевых действий Москва направила Пхеньяну вооружение и военную технику, в том числе тяжелую артиллерию. В первые же дни конфликта северокорейская армия заняла почти 90% территории противника и захватила Сеул. Вашингтон не мог допустить поражения союзнического режима и созвал срочное совещание Совбеза ООН.

"Каждое миролюбивое государство должно признать происходящее покушением на спокойствие и благополучие в Корее. И пока агрессия продолжается, всё остальное отходит на второй план. По факту, эта война развязана против Объединённых Наций. И я ещё раз подчеркну, мы должны сделать всё, чтобы прекратить агрессию Северной Кореи", - заявил представитель США Уоррен Остин.

В тот день абсолютное большинство членов Совбеза ООН приняли историческую резолюцию. Согласно документу, на Корейский полуостров вступили военные контингенты сразу 15 стран. Еще 6 направили свои медицинские подразделения. Вашингтон фактически легитимизировал собственное участие, армия Соединенных Штатов Америки первой высадилась на территории Кореи. Больше всего солдат - 90% - составляли американские военнослужащие. Этот конфликт стал первым в истории, который начался при наличии ядерного оружия у обеих противоборствующих сторон - США и СССР.

"Успешные действия советских лётчиков в небе Кореи привели к тому, что американское командование поняло, что планы, которые вынашивались в рамках таких замыслов, как "дропшот" и так далее, ядерных бомбардировок российских советских городов – они, скорее всего, будут безуспешными", - отметил Александр Жебин.

Спустя неделю после начала военных действий за контингентом ООН оставался лишь небольшой участок - Пусанский плацдарм. Но именно отсюда союзнические войска начали свое контрнаступление, отодвинули северокорейские формирования на прежние позиции и вышли к границе с Китаем. В скором времени в войну на стороне КНДР вступили и китайские народные формирования.

Через год вооруженное противостояние переросло в позиционные бои. Обе армии несли колоссальные потери. Однако сохраняли боеспособность. По обе стороны находились до миллиона военных. К 1953 году стало очевидно: объединить Корею силой не удастся. В конечном счете конфликт оказался заморожен на долгие десятилетия вперёд, а 38-я параллель стала одной из самых закрытых и опасных границ. Мирного договора между Пхеньяном и Сеулом нет до сих пор.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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