В Конгрессе США состоялись слушания по вопросу НЛО

Докладчиками выступили американские военные

В США усталость от темы Украины распространилась уже на самые верхи и довела Конгресс до первого в истории публичного слушания о посещениях Земли инопланетянами. Народные избранники с энтузиазмом ухватились за решение фантастической проблемы - лишь бы не обсуждать очередной пакет помощи заокеанской стране, которую мало кто из них может найти на карте. В итоге докладчики превзошли самые смелые ожидания конспирологов и раскрыли без преувеличения сенсационные факты

Эта длинная очередь - вовсе не из жаждущих увидеть кинохит про Барби. И даже нашумевший фильм о создателе ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере здесь никого не интересует. Есть шоу куда более захватывающее - про гуманоидов и рептилоидов. И не где-нибудь в эфире скабрезной телепередачи, а в самом настоящем Конгрессе США. Первые публичные слушания по вопросу НЛО.

"Думаю, что в этом мире есть два больших вопроса. Что происходит после смерти и одиноки ли мы во вселенной? Сейчас нам расскажут об этом на государственном уровне, понимаете?" – говорит Пэт Долан.

Докладчики, казалось бы, от конспирологии далеки. Люди вообще-то серьезные - американские военные. Вот и присягу приносят: клянутся говорить только правду и ничего кроме правды. А дальше что ни заявление, то сенсация!

"В 2014 году я служил на базе в Вирджинии. После модернизации наших радаров, мы вскоре поняли, что заметили НЛО. Это был темно-серый или черный куб внутри прозрачной сферы. Он приблизился к самолету на 50 футов. Вскоре эти встречи стали настолько частыми, что экипажи обсуждали риски столкновения с НЛО в рамках регулярного предполетного инструктажа", - рассказал Райан Грейвс, экс-лейтенант ВМС США.

Присутствующие в зале? видимо, по неопытности, забыли надеть шапочки из фольги. А зря. Зеленые человечки, если верить адмиралу США в отставке Дэвиду Фрейвору, пытаются установить контакт. И американцам есть чему у них поучиться.

"Я видел НЛО в форме конфеты "Тик-Так". Он был белоснежный. Гладкий, без окошек. Я сказал приятелю, что хотел бы на этом полетать. Это просто невероятные технологии. У нас и близко таких нет", - отметил Дэвид Фрейвор.

А вот еще один "свидетель". Отставной сотрудник разведки Дэвид Граш. Утверждает, что в распоряжение правительства США попали не только обломки неопознанных аппаратов, но и останки существ, которым они принадлежат. Детали при этом он приводить отказался, сославшись на секретность. Зато озвучил, видимо, ключевой тезис, ради которого все и собрались: американские власти, по словам Граша, намеренно скрывают подобную информацию и, более того, преследует тех, кто сообщает об НЛО.

Не случайно именно республиканцы инициировали слушания на эту тему. Их цель очевидна: в преддверии президентских выборов донести до избирателей, что при нынешнем президенте Байдене и его администрация, и Пентагон обманывают американский народ. Скрывают от людей важнейшую информацию об экзистенциальной угрозе, которая якобы исходит от инопланетян. Многие за океаном в это верят. До такой степени, что уже и Белый дом вынужден давать официальные комментарии. Похоже, наркотики, которые, согласно статье Сеймура Хёрша, вывозили с Украины в рамках "зерновой сделки", таки доплыли и до США.

"Если бы президент Байден не считал, что случаи фиксирования пилотами НЛО достаточно серьезны, чтобы обращать на них внимание, он бы не давал Пентагону указание создать соответствующий офис и организовать систему, которая позволит сопоставлять информацию. Такая работа ведется. И да, мы должны открыто говорить об этом с американским народом", - заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По сути, Джон Кирби объяснил наконец, зачем Байден бесконечно здоровается с воздухом - на самом деле он, похоже, жмёт руки невидимым пришельцам! Кроме того, рассказы об НЛО - это ведь еще и проверенный способ отвлечь внимание. От проблем с экономикой США. От дел о коррупции в отношении семьи президента. Но есть и мотив весомее. Истерия вокруг инопланетного вторжения - вещь финансово выгодная. Потому и раскручивается за океаном регулярно.

К примеру, опубликованное Пентагоном еще в 2020 году видео, на котором, как утверждается, зафиксированы "неопознанные воздушные явления". Ролик ожидаемо наделал много шуму, и уже спустя два года в структуре военного ведомства США была создано специальное "Управление по разрешению аномалий во всех областях". Тогда же НАСА инициировало исследование с участием 16 специалистов в космической сфере. Теперь ежегодно на изучение объектов типа сбитого китайского шара, летающих над Канадой неведомых аппаратов или мерцающих огней над Уругваем и Аргентиной в Штатах выделяются миллиарды долларов. При этом, как именно расходуются деньги американских налогоплательщиков и в чьих карманах они в итоге оседают, остается тайной, покрытой инопланетным мраком.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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