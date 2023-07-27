Американские политики не извлекли уроки из Корейской войны

Оборонно-промышленный потенциал Народно-освободительной армии КНР способен противостоять агрессивной политике США, передает издание Global Times.

Как отметили авторы публикации, архитекторы внешней политики США извлекли неправильные уроки из Корейской войны. Принимая те или иные решения в отношении других государств, американские политики намеренно подталкивают нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена к разжиганию локальных конфликтов.

При этом авторы подчеркнули, что спустя 70 лет после окончания конфликта на Корейском полуострове в армии США ничего не изменилось. По данным военных аналитиков, на сегодняшний день уровень подготовки китайских военных значительно превосходит американских солдат.

Уточняется, что в ходе Корейской войны Вашингтону было нанесено крупнейшее поражение в истории страны.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что российский Военно-морской флот совместно с Военно-морскими силами Китая отработал артиллерийские стрельбы в Японском море.

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