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"Они дорого заплатят": в Китае предупредили США о последствиях в случае агрессии

19:20
  • четверг
  • 27 июля 2023

Американские политики не извлекли уроки из Корейской войны

Оборонно-промышленный потенциал Народно-освободительной армии КНР способен противостоять агрессивной политике США, передает издание Global Times.  

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Как отметили авторы публикации, архитекторы внешней политики США извлекли неправильные уроки из Корейской войны. Принимая те или иные решения в отношении других государств, американские политики намеренно подталкивают нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена к разжиганию локальных конфликтов.

При этом авторы подчеркнули, что спустя 70 лет после окончания конфликта на Корейском полуострове в армии США ничего не изменилось. По данным военных аналитиков, на сегодняшний день уровень подготовки китайских военных значительно превосходит американских солдат.

Уточняется, что в ходе Корейской войны Вашингтону было нанесено крупнейшее поражение в истории страны. 

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что российский Военно-морской флот совместно с Военно-морскими силами Китая отработал артиллерийские стрельбы в Японском море.

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