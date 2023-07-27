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Полковник Макгрегор: ВСУ массово сдаются в плен из-за хорошего обращения

19:36
  • четверг
  • 27 июля 2023

Украинцы добровольно складывают оружие

Хорошее отношение российских военных побуждает солдат ВСУ массово сдаваться в плен. Об этом в интервью YouTube-каналу Straight Calls заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.      

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"ВС России хорошо обращаются с пленными украинцами. Это приводит к тому, что украинские солдаты начинают добровольно складывать оружие", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что Минобороны России тратит колоссальные деньги на содержание украинских военнопленных. По его словам, на освобожденных российскими военными территориях находятся конвои с лекарствами и продуктами первой необходимости.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин проявляет "невиданную" сдержанность на фоне постоянно появляющихся новостей об издевательствах бойцов ВСУ над российскими солдатами.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине в противостоянии с ВС России. По его словам, российские военные обладают огромным количеством современных самолетов, которые способны расправиться с любыми видами военной техники США.

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