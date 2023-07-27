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В Греции из-за неутихающих пожаров взорвался склад боеприпасов

19:55
  • четверг
  • 27 июля 2023

Возгорание произошло рядом с густонаселенным городом

На фоне неутихающих пожаров в Греции на одной из военных баз в центральной части страны загорелся склад с боеприпасами, передает новостной телеканал ERT.  

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Уточняется, что возгорание склада с боеприпасами произошло вблизи густонаселенного города Неа-Анхиалосе.  

"На складе боеприпасов вспыхнул пожар с непрерывными взрывами", - заявили в эфире местного телевидения.

По данным телеканала, причина возгорания заключается в неутихающих лесных пожарах на территории Греции.

Ранее одна из участниц массового митинга в Греции упрекнула греческое правительство в пассивности и бездействии на фоне природных пожаров в стране. По ее словам, власти Греции не занимаются внутренними проблемами, предпочитая продолжать спонсировать киевский режим.

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