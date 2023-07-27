ВС России уничтожили колоссальное количество военной техники НАТО

Украинское контрнаступление развивается в соответствии с планами западных кураторов. Об этом в интервью Daily Telegraph заявил заместитель главы Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

"В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы", - заявил Хиппи, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

При этом заместитель главы оборонного ведомства подчеркнул, что Россия была и будет главным геополитическим противником Запада. По его словам, в ходе наступательных действий ВСУ российские солдаты смогли уничтожить значительное количество военной техники НАТО.

В противовес заявлениям Хиппи авторы публикации привели комментарий высокопоставленного чиновника одной из стран ЕС, мнение которого разительно отличается от официальной риторики Минобороны Великобритании. По словам политика, несмотря на обучение солдат ВСУ за границей, большая часть украинских военных так и не научилась "правильно" использовать "передовое" оружие западных стран.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что хорошее отношение российских военных побуждает солдат ВСУ массово сдаваться в плен. По его словам, Минобороны России тратит колоссальные деньги на содержание украинских военнопленных.

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