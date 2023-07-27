Рассредоточение ПВО не позволяет ВСУ отражать удары российской авиации

Украинские власти могут потерять контроль над ключевыми черноморскими портами уже в ближайшие месяцы. Об в интервью международному информагентству AFP заявила официальный представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

"Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта", - заявила Гуменюк.

При этом официальный представитель ВСУ подчеркнула, что на данный момент все ключевые порты страны заблокированы. По ее словам, киевский режим продолжает надеяться на помощь западных кураторов в решении экстренной транспортировки дополнительных систем противовоздушной обороны в центральные регионы Украины.

Она также добавила, что рассредоточение имеющихся систем ПВО по всей территории страны не позволяет военнослужащим украинской армии противостоять высокоточным ударам ВС России.

Ранее заместитель главы Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил, что украинское контрнаступление развивается в соответствии с планами западных кураторов. По его словам, несмотря на то, что российским военным удалось уничтожить значительное количество военной техники НАТО в зоне СВО, бойцу ВСУ продолжат наступательные действия.

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