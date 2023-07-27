Путин подарил президенту Зимбабве вертолет

Подарок будет отправлен в ближайшее время
Российский лидер Владимир Путин презентовал коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы министерства информации африканской республики.
Напомним, что накануне глава МИД Зимбабве Фредерик Шава в ходе очередного брифинга заявил о намерениях страны приобрести у России несколько вертолетов отечественного производства.
"Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Мнангагве президентский вертолет", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дорогостоящий подарок будет доставлен на территорию Зимбабве в ближайшее время.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что африканские страны получат российское зерно. По его словам, поставки зерна на африканский континент будут осуществляться как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"