Путин подарил президенту Зимбабве вертолет

Подарок будет отправлен в ближайшее время

Российский лидер Владимир Путин презентовал коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы министерства информации африканской республики.

Напомним, что накануне глава МИД Зимбабве Фредерик Шава в ходе очередного брифинга заявил о намерениях страны приобрести у России несколько вертолетов отечественного производства.

"Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Мнангагве президентский вертолет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дорогостоящий подарок будет доставлен на территорию Зимбабве в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что африканские страны получат российское зерно. По его словам, поставки зерна на африканский континент будут осуществляться как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

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