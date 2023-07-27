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Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере

21:46
  • четверг
  • 27 июля 2023

США ведут лицемерную политику

Российские власти выступают за необходимость восстановления конституционного порядка в Нигере. Об этом в интервью Первому каналу заявил глава МИД России Сергей Лавров.  

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"Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок", - заявил Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что большая часть цивилизованных стран мира, в том числе и США, осуждает действия зачинщиков государственного переворота в африканской республике. По его словам, сразу после переворота американские политики заявили о недопустимости смены власти в Нигере такими "варварскими методами".

Он также добавил, что заявления политиков США относительно событий в Нигере противоречат западной риторике десятилетней давности. По словам дипломата, именно американские власти первыми поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году.

Ранее журналисты авторитетного издания Jeune Afrique заявили, что в Нигере произошел государственный переворот. По данным издания, президента африканской республики Мохамеда Базума удерживают в его резиденции мятежники из числа службы безопасности.

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