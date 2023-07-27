Продолжается прием заявок на конкурс микрогрантов от Росмолодежи

Прием заявок осуществляется через автоматизированную информационную систему "Молодежь России"

Федеральное агентство по делам молодежи до 3 августа 2023 года проводит прием заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты: "Микрогранты" для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет. Необходимо представить заявки по 18 направлениям поддержки.

Конкурс направлен на выявление и поддержку малых социальных проектных инициатив, а также на получение опыта социального проектирования и участия в грантовых конкурсах.

Прием заявок осуществляется через автоматизированную информационную систему "Молодежь России" (grants.myrosmol.ru).

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