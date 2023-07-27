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Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой для оказания эффективной помощи ВСУ

22:10
  • четверг
  • 27 июля 2023

Украинские власти могут разворовать предоставляемую США и ЕС помощь

Коррумпированность украинских властей угрожает эффективности оказываемой помощи западных стран, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США.

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"Коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, поступающей от США и требующей пристального надзора", - говорится в сообщении.

При этом в Госдепартаменте подчеркнули, что перспективы восстановления экономического и политического потенциала Украины не улучшатся до тех пор, пока руководство киевского режима не займется борьбой с коррупцией на всех уровнях исполнительной власти.

Ранее официальный представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что украинские власти могут потерять контроль над ключевыми портами страны уже в ближайшие месяцы. По ее словам, такое развитие событий может привести к невозможности вывоза систем ПВО в центральные регионы Украины.

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