Собянин сообщил о новой попытке атаки дронов на Москву

Беспилотник сбит силами Минобороны

Москву пытался атаковать беспилотник в ночь на 28 июля. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин, в ночь на пятницу была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника на столицу. Дрон был сбит силами Минобороны России. По данным мэра Москвы, разрушений и пострадавших нет.

Беспилотники уже пытались атаковать Москву 24 июля. Тогда, как сообщал Собянин, удар пришелся по двум нежилым зданиям. Один дрон попал в здание на проспекте Лихачева, второй сбили на Комсомольском проспекте.

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