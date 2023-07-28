В Минобороны раскрыли детали ночного происшествия с беспилотником

Дрон нацеливался на объекты в Подмосковье

Украинский беспилотник нацеливался на объекты в Московской области. Подробности ночной попытки атаки дронов на столичный регион раскрыли в Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, попытка киевского режима атаковать объекты в Московской области пресечена под утро 28 июля. БПЛА был уничтожен силами ПВО.

Разрушений и пострадавших в результате террористической атаки Киева нет, подчеркнули в Минобороны. Ранее о ночном происшествии сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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