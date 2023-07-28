США отправят танки Abrams на Украину в начале осени

Запад продолжает накачивать Украину оружием и военной техникой

Американские власти намерены начать поставки танков Abrams Киеву в сентябре 2023 года. Об этом в четверг, 27 июля, рассказали информированные источники.

Как пишет Politico, этому будет предшествовать отправка боевых машин в ФРГ на модернизацию, а затем, по завершении данного процесса, танки отправят на Украину.

Однако для применения танков Abrams в боевых действиях военнослужащим ВСУ, как указывают источники, придется пройти обучение продолжительностью десять недель.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ предпримут столько попыток контрнаступления, сколько потребуется, поэтому "работаем на сейчас, но держим в голове, что точно так же нам будут нужны танки, бронетранспортеры и другая техника для возможных будущих наступлений". При этом украинский министр отмечал, что "есть надежда" на то, что танки Abrams все же поступят на Украину в ближайшее время, чтобы их можно было применять в уже начавшемся контрнаступлении ВСУ.

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