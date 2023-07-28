ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония запретила ввозить в Россию авто с мощными и гибридными двигателями

08:46
  • пятница
  • 28 июля 2023

Токио реализует санкционную политику

Власти Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации на Украине приняло решение запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств. Об этом рассказал в пятницу, 28 июля, министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

Как уточнил политик, новые рестрикции начнут действовать 9 августа.

Японский министр заверил, что Токио сохраняет тесную координацию с партнерами по воплощению антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что Москва настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, поскольку используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

Однако генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отмечал, что японские власти намерены укреплять санкционное давление на Россию, одновременно усиливая поддержку Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Автомобиль Mitsubishi
Автомобиль Mitsubishi
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.