Япония запретила ввозить в Россию авто с мощными и гибридными двигателями

Токио реализует санкционную политику

Власти Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации на Украине приняло решение запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств. Об этом рассказал в пятницу, 28 июля, министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

Как уточнил политик, новые рестрикции начнут действовать 9 августа.

Японский министр заверил, что Токио сохраняет тесную координацию с партнерами по воплощению антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что Москва настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, поскольку используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

Однако генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отмечал, что японские власти намерены укреплять санкционное давление на Россию, одновременно усиливая поддержку Украины.

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