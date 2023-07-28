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Минобороны показало работу "Градов" в зоне СВО

08:15
  • пятница
  • 28 июля 2023

Противника накрыли мощным огнем

Расчёты реактивных систем "Град" уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении. Наше Минобороны опубликовало новые кадры из зоны проведения СВО.

Координаты пункта дислокации украинских националистов поступили от воздушной разведки. Наши артиллеристы накрыли роту противника мощным огнём.

На Купянском направлении по опорному пункту боевиков отработали из самоходных установок "Мста-С". Били осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния более 20 километров. Корректировать огонь помогали операторы беспилотников.

Ещё один опорный пункт националистов ликвидирован на Краснолиманском направлении. Расчёты "Солнцепёков" выполнили залп термобарическими снарядами, применение которых особенно эффективно в условиях лесистой местности.

"Машины являются первой мишенью, поэтому работать необходимо быстро. Друг друга понимаем уже с полуслова, даже уже на уровне жестов. Слаженно, наполнено. Здесь нет случайных людей, все сюда пришли целенаправленно, осознанно. Соответственно и отношение совершенно другое по выполнению задач. Все чувствуют на себе ответственность и несут её", - говорит командир взвода с позывным "Сокол".
 

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