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Задержал боевиков без единого выстрела: новые подвиги российских военных

09:15
  • пятница
  • 28 июля 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Ефрейтор Дмитрий Кротов во время патрулирования обнаружил двух вооружённых националистов около охраняемого объекта. Дмитрий скрытно подобрался к боевикам и без единого выстрела задержал их. При досмотре у радикалов обнаружили смартфон с данными о расположении наших подразделений, благодаря которым удалось обезопасить позиции российских военных от диверсий.

Капитан Таймураз Карнаев под плотным миномётным огнем противника подогнал машину к блиндажу и разместил в ней раненых сослуживцев. Грамотно маневрируя на сложном участке местности, Таймураз вывез пострадавших товарищей из под обстрела и доставил к медикам.

Сержант Егор Кузнецов в ходе разведки обнаружил огневую позицию противника во дворе заброшенного дома. Там хранились противотанковый комплекс иностранного производства и боеприпасы к нему. Устроив засаду, Егор дождался украинских боевиков и атаковал их. Трое радикалов были уничтожены, ещё одного сержант Кузнецов взял в плен и доставил на допрос. 

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