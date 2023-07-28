ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сильнейший ливень накрыл Москву. Дождь не прекратится еще два дня

09:17
  • пятница
  • 28 июля 2023

Непогода бушует и в других регионах страны

Июль прощается с южными и центральными регионами России грозами, ливнями, градом и шквалистым ветром. По улицам Белгорода потекли бурные реки, затопило дворы и парковки. Шквалистый ветер сорвал с нескольких строений кровлю и фрагменты облицовки. Повалены десятки деревьев и оборваны ЛЭП, в некоторых районах нарушено электроснабжение.

На кадрах из Севастополя - мощный шторм, шквалистый ветер и проливные дожди. Потоками затопило не только улицы. Вода - в подвалах и даже на первых этажах зданий.

Раскаты грома, вспышки молний и сильнейшие ливни накрыли минувшей ночью и столицу. В московских аэропортах задержаны полтора десятка рейсов. Синоптики обещают в ближайшее время новые антирекорды: дожди не прекратятся и всего за два дня может выпасть до 70% месячной нормы осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.