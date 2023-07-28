Сильнейший ливень накрыл Москву. Дождь не прекратится еще два дня

Непогода бушует и в других регионах страны

Июль прощается с южными и центральными регионами России грозами, ливнями, градом и шквалистым ветром. По улицам Белгорода потекли бурные реки, затопило дворы и парковки. Шквалистый ветер сорвал с нескольких строений кровлю и фрагменты облицовки. Повалены десятки деревьев и оборваны ЛЭП, в некоторых районах нарушено электроснабжение.

На кадрах из Севастополя - мощный шторм, шквалистый ветер и проливные дожди. Потоками затопило не только улицы. Вода - в подвалах и даже на первых этажах зданий.

Раскаты грома, вспышки молний и сильнейшие ливни накрыли минувшей ночью и столицу. В московских аэропортах задержаны полтора десятка рейсов. Синоптики обещают в ближайшее время новые антирекорды: дожди не прекратятся и всего за два дня может выпасть до 70% месячной нормы осадков.

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