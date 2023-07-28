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Политолог Марков о сближении с Африкой: "Россия — экспортер безопасности"

09:38
  • пятница
  • 28 июля 2023

Африка готова платить за свою безопасность

В Санкт-Петербурге начал работу саммит Россия - Африка. В четверг Владимир Путин провел серию двусторонних встреч и выступил на заседании экономического и гуманитарного форума. Президент напомнил, в том числе о заблокированной Западом зерновой сделке, и подтвердил готовность нашей страны в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить продовольствие ряду беднейших стран континента.

О сближении России и Африки с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Сергей Марков, директор Института политических исследований.

"Мы развернулись на Восток, на глобальный Юг, поскольку Запад, куда мы много десятилетий стремились, нам все пообрезал. Но у африканцев есть свой большой интерес. Их важнейший интерес – это, конечно, силовой ресурс. Ситуация в Сирии показала, что Россия может зайти в страну и спасти правительство, страну. И все хотят также. Плюс, в мире происходит распад международного права, организаций, и в этих условиях силовой ресурс естественно начинает выходить на первый план. Они [правительства африканских стран] за своей конкретно безопасностью приезжают. Мы – экспортеры безопасности. И они хотят покупать у нас безопасность", - заявил Марков.

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