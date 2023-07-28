На помощь оскандалившейся семье Байдена пришли инопланетяне

В США всерьез обсуждают контакты с НЛО

Америка в окружении неопознанных объектов и загадочных явлений. Что скрывают от нации? Голливуд годами приучает американцев к мысли о том, что контакты с инопланетным разумом идут давно, и даже некоторые представители неземных цивилизаций уже вовсю орудуют на Земле, прикрывшись человеческой личиной. Почему-то в контакт они вступают исключительно с американцами. Но тут за пришельцев взялись серьёзные люди из американского Конгресса:

- Вы полагаете, что в распоряжении правительства есть неопознанные объекты?

- Именно. На основании опросов более чем 40 свидетелей в течение четырех с лишним лет.

На этой неделе на слушания в Конгресс пригласили бывшего агента Национальной разведки. Дэвид Граш заявил, что Пентагон в местах крушения неземных космических кораблей находил нечеловеческий биоматериал, фактически останки пилотов. И в Америке уже давно работают секретные программы исследования внеземных технологий, которые намного превосходят те, которыми располагают США. На вопрос, могло ли американское правительство контактировать с внеземными формами жизни, Дэвид Граш отвечать отказался.

Вот тут и возникли самые неприятные подозрения. Американцы иронизируют: главный пришелец давно сидит в Белом доме. Волна интереса к НЛО вызвана ещё и тем, что в предвыборный год нужно отвлечь внимание американцев от скандалов, связанных с коррупцией, в которой, похоже, увязла вся президентская семья. И от подвигов наркомана Байдена-младшего. А в Конгрессе снова хотят поднять вопрос об импичменте. Американские журналисты удивляются: секретные службы США с инопланетянами на "ты", а объяснить, кто рассыпал в Белом доме кокаин, не могут.

По данным Национальной разведки, с прошлого года бдительные граждане более 500 раз сообщали в соответствующие органы о неопознанных летающих объектах. Подключились с комментариями известные уфологи:

"Если действительно существуют объекты из-за пределов Земли, они должны быть общими для всех людей. Можно превратить это в вопрос национальной безопасности - давайте иметь преимущество перед другими народами", - говорит Ави Леб, астроном, Гарвардский университет.

Бывший агент разведки Граш утверждает, что подвергся гонениям за свои попытки поделиться с нацией секретными данными. И тут складывается абсолютно голливудский сюжет: Правительство в плотном контакте с неземными цивилизациями, Пентагон тайно исследует инопланетные технологии, честный американский агент разоблачает секретные службы, народ следит за развитием интриги. Возможно, следующим поворотом станет новость о том, что под видом респектабельных политиков Америкой давно правят пришельцы. Один уж точно.

Запасаемся попкорном и следим за сюжетом под названием "В действительности всё не так как на самом деле".

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