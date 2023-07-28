Российские самолеты Бе-200 ликвидировали пожары в турецком регионе

Экипажи работали в экстремальных условиях

Лесной пожар в труднодоступной горной местности в районе городов Измир и Балыкесир в Турции ликвидирован российскими Бе-200ЧС. Пилоты двух самолетов-амфибий работали при сильном задымлении и плохой видимости в сложном гористом рельефе.

Как сообщила пресс-служба МЧС в Telegram, за сутки самолеты ведомства сбросили 46 тонн воды на очаги природного пожара. Всего же авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тысячи тонн воды на горящие леса в Турции. Экипажи работают в местности, где тушение возможно только с воздуха.

Спасатели отмечают, что из-за задымления и ограниченной видимости, для точного сброса воды приходилось летать на сверхмалых высотах среди гор. Пилоты забирали воду из маленького горного озера. Экипажу приходилось точно маневрировать, грамотно рассчитывать траекторию полета. Пилоты успевали на скорости более 200 км/ч за 30 секунд забрать 10 тонн воды и набрать безопасную высоту.

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