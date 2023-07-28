Посол Антонов связал поставки кассетных боеприпасов с отношениями России и США

Это решение Вашингтона уничтожает остатки отношений

Поставки кассетных боеприпасов Киеву наносят удар по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал в четверг, 27 июля, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что от российско-американских отношений остались "какие-то крохи", но Вашингтон уничтожает и их.

Антонов предупредил в эфире Первого канала, что Москва будет учитывать действия Вашингтона, в том числе по поставкам Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов, в дальнейшей работе с Соединенными Штатами.

Однако Вашингтон продолжает накачивать Украину оружием. По словам источников, американские власти планируют отправить Киеву танки Abrams уже в сентябре. Этому будет предшествовать отправка боевых машин в ФРГ на модернизацию. Для применения танков Abrams в боевых действиях военнослужащим ВСУ, как указывают источники, придется пройти обучение продолжительностью десять недель.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"