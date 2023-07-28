КНДР и Россия обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности

В Пхеньяне находится российский министр обороны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь провел переговоры с российской делегацией во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу, прибывшей в Пхеньяне для участия в мероприятиях по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны.

Стороны обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития стратегического и тактического сотрудничества и кооперации между двумя странами в области национальной обороны и безопасности.

При этом северокорейский лидер "изложил принципиальную позицию нашей партии и правительства в отношении быстро меняющейся ситуации в области международной безопасности и военно-политической обстановки в регионе Корейского полуострова, а также обменялся многими мнениями с Сергеем Шойгу", сообщает ЦТАК.

В Северной Корее в настоящее время находится российская военная делегация под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Он подчеркнул, что Москва намерена укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Пхеньяном, при этом речь идет о сотрудничестве, отвечающем взаимным интересам двух государств.

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне отметил солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам. Он также напомнил про твердую поддержку Северной Кореей российской специальной военной операции на Украине.

При этом сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявляла, что Северная Корея не сомневается в том, что Россия "сожжет дотла" вооружение, которым хвастаются США и страны Запада. По словам политика, именно такая судьба ожидает западные вооружения и военную технику после столкновения "с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа".

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