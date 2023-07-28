Военнослужащие из США неохотно едут на Донбасс

Американских военнослужащих привлекают на Украину повышенными выплатами. Пентагон объявил новые расценки для военных США, участвующих в боевых действиях против ВС России.

Как поясняют в военном ведомстве, пособия полагаются военным, служащим в районах, где они "могут пострадать от вражеского огня или мин, восстания, гражданской войны или терроризма". Надбавка составит, по данным издания Military Times, 7,5 доллара в день.

Отмечается, что при этом стандартную ежемесячную надбавку в 150 долларов сократят до сотни. А в итоге наемники смогут зарабатывать дополнительно до 325 долларов в месяц.

Эксперты подчеркивают, что финансовые нововведения Пентагона равносильны официальному признанию участия американских военных в боях на Украине. В Вашингтоне продолжают утверждать, что военнослужащих США на украинской территории нет.

Сами же "отсутствующие" на Украине наемники из США уже с гораздо меньшей охотой, чем раньше, соглашаются идти в бой на стороне ВСУ. Выжившие рассказывают, что бои тут страшнее, чем в Афганистане и Ираке, они шокированы жестокими столкновениями с российскими войсками.

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