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Владимир Путин не ждет приглашения на саммит АТЭС в Сан-Франциско

09:39
  • пятница
  • 28 июля 2023

Об этом рассказали в Кремле

Кремль не ждет, что президента России Владимира Путина пригласят на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре. Об этом в пятницу, 28 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Чиновник отметил, что речь об этом пока не заходила, однако "наверняка мы не будем ждать этого приглашения", сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года главный представитель США в АТЭС Мэтт Мюррей заявлял, что Соединенные Штаты "как добросовестная принимающая сторона" пригласят на саммит в Сан-Франциско Россию, являющуюся одним из членов АТЭС.

Заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал, что Москва примет приглашение принять участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), если оно поступит. Однако дипломат выразил сомнения российской стороны в том, что США выполнят свои обязательства как страна, принимающая форум АТЭС.

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