Украина уже утратила суверенитет, заявили в Будапеште

Украина до сих пор держится исключительно за счет денег Запада, при этом страна абсолютно утратила собственный суверенитет. Такое заявление сделал в пятницу, 28 июля, глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Как подчеркнул политик, "страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна".

Орбан указал на то, что только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии, а украинскую армию — в дееспособном, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную "шкуру" и продлить свое существование", при этом "им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы". Российский лидер указал, что "такие предатели и сегодня готовы "открыть ворота" для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину".

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