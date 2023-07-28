Британское Минобороны отправило секретные документы союзнику России

Чиновники пропустили одну букву в адресе почты

Секретные документы военного ведомства Великобритании оказались в руках близкого союзника России. Причем отправили электронные письма сами чиновники британского Минобороны.

Как сообщает The Telegraph, чиновники допустили одну опечатку. Они пропустили букву "i" в адресе электронной почты. В результате сообщения отправились по адресу, заканчивающемуся доменом ".ml", а не ".mil". Первый принадлежит Мали, второй — США.

Британское издание напоминает, что такую же ошибку допустили чиновники Пентагона. Как стало известно на прошлой неделе, миллионы электронных писем с секретной информацией из Минобороны США попали в Мали.

Отмечается, что Мали - близкий партнер России. Более того, это одна из шести африканских стран, которым российский президент Владимир Путин пообещал на саммите "Россия-Африка" бесплатные поставки зерна.

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