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Россиянам разрешат сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства

10:23
  • пятница
  • 28 июля 2023

Такую норму одобрило правительство

Правительство России поддержало законопроект о сохранности единственного жилья ипотечников при личном банкротстве.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, пока приобретенная в ипотеку квартира "никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов".

Сохранить такое имущество можно лишь по соглашению с банком либо при одобрении реструктуризации задолженности.

Кабмин согласился сохранять ипотечникам единственное жилье в случае банкротства, если будут проработаны условия заключения таких соглашений и погашения долга, пишут "Известия".

Такие категории граждан могут пройти все этапы списания долгов в судебном порядке, но для них это достаточно сложно, и взыскания, по сути, становятся бессрочными. В рамках этой работы был подготовлен проект закона, который расширяет их возможности избавиться от задолженности без обращения в суд, рассказал Мишустин.

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