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В Запорожье при ударе ВСУ кассетными боеприпасами погибла женщина

10:38
  • пятница
  • 28 июля 2023

Украина получает такие боеприпасы от США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три ракетных удара с применением кассетных боеприпасов по населенному пункту Токмак Запорожской области. Об этом в пятницу, 28 июля, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя региона Евгений Балицкий.

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Он написал в своем Telegram-канале, что в результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина. Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Одну из ракет сбила российская система противовоздушной обороны, еще один снаряд не разорвался. Саперы уничтожат его контролируемым подрывом.

Решение американских властей поставлять украинской армии кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира, вызвало возмущение Москвы. Российская сторона подчеркнула опасность применения таких боеприпасов для мирного населения.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что от российско-американских отношений остались "какие-то крохи", но Вашингтон уничтожает и их, снабжая ВСУ кассетными боеприпасами. Дипломат предупредил, что Москва будет учитывать действия Вашингтона, в том числе по поставкам Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов, в дальнейшей работе с Соединенными Штатами.

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