ФСБ задержала пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

Житель Орловской области обратился в СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Орловской области, пожелавшего воевать на стороне ВСУ. Россиянин пытался вступить в военизированное формирование, признанное в стране террористическим.

По данным ФСБ, россиянин придерживался проукраинских взглядов. Чтобы узнать, как можно въехать на Украину для участия в боевых действиях, он обратился в СБУ и погранслужбу Украины.

Задержанный планировал служить в одном из подразделений ВСУ, признанных в России террористическими. Также мужчина надеялся получить украинское гражданство. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации, передает ТВЦ.

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