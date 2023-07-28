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ФСБ задержала пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

10:23
  • пятница
  • 28 июля 2023

Житель Орловской области обратился в СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Орловской области, пожелавшего воевать на стороне ВСУ. Россиянин пытался вступить в военизированное формирование, признанное в стране террористическим.

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По данным ФСБ, россиянин придерживался проукраинских взглядов. Чтобы узнать, как можно въехать на Украину для участия в боевых действиях, он обратился в СБУ и погранслужбу Украины.

Задержанный планировал служить в одном из подразделений ВСУ, признанных в России террористическими. Также мужчина надеялся получить украинское гражданство. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации, передает ТВЦ.

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