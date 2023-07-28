ФСБ задержала пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

Житель Орловской области обратился в СБУ
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Орловской области, пожелавшего воевать на стороне ВСУ. Россиянин пытался вступить в военизированное формирование, признанное в стране террористическим.
По данным ФСБ, россиянин придерживался проукраинских взглядов. Чтобы узнать, как можно въехать на Украину для участия в боевых действиях, он обратился в СБУ и погранслужбу Украины.
Задержанный планировал служить в одном из подразделений ВСУ, признанных в России террористическими. Также мужчина надеялся получить украинское гражданство. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации, передает ТВЦ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"