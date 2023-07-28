Депутаты ужесточат наказание за мелкие взятки

Они создают иллюзию вседозволенности

В Госдуму внесен проект о наказании от трех до четырех лет лишения свободы за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей.

Об этом ТАСС сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Такая же ответственность предлагается за коммерческий подкуп, в размере, не превышающем указанную сумму.

"Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция", - отметил депутат.

Пискарев отметил, что именно мелкие взятки создают иллюзию вседозволенности и открывают путь к миллионным взяткам.

Кроме того, за мелкое взяточничество будут конфисковать имущество, это позволит компенсировать ущерб потерпевшим.

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