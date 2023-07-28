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Собянин: в ЮВАО ввели в эксплуатацию 38 новостроек по программе реновации

10:51
  • пятница
  • 28 июля 2023

Сейчас там строят и проектируют ещё около 60 зданий

Около 60 домов на юге и юго-востоке столицы передали под заселение по программе реновации. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин.

Первый этап программы завершается в районе Рязанский, на 85 процентов он выполнен в Нижегородском, на три четверти - в Выхине-Жулебине и Лефортове. Всего в Юго-Восточном округе ввели в эксплуатацию 38 домов, практически все они готовы к переезду жителей. Сейчас там строят и проектируют ещё около 60 зданий.

На юге Москвы заселяют 22 дома. На первых этажах новостроек расположились магазины, кафе и предприятия услуг.

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