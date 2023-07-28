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Сильные ливни обрушились на Крым

11:41
  • пятница
  • 28 июля 2023

"ТВ Центр" публикует видео разгула стихии

Грозы, ливни, град и шквалистый ветер обрушились на Белгород. По улицам города потекли бурные реки, затопило дворы и нижние этажи зданий. Местами глубина образовавшихся луж составила не менее метра. Местные жители даже устроили заплыв. Ветер был такой силы, что сорвал с нескольких строений кровлю и фрагменты облицовки. Повалены десятки деревьев, повреждены автомобили, в некоторых районах нарушено электроснабжение. Стихия бушевала минувшей ночью и в Москве. Небо столицы освещали вспышки молний, раздавались раскаты грома. В аэропортах задержаны полтора десятка рейсов. Прогнозы синоптиков неутешительны - дожди не прекратятся, за два дня может выпасть до 70 процентов месячной нормы осадков. Непогода бушует и в Крыму.

Ураганный ветер и тропический ливень обрушились этой ночью на полуостров. Дождь идет накатами: то усиливается, то дает передышку коммунальщикам. Но воды так много, что кажется, никому не под силу с ней справиться. Остается только ждать окончания буйства стихии, любуясь красивыми разрядами молний.

Зарево сняли жители Ялты – протяжные молнии от большой крымской горной гряды до самого моря. В Симферополе – словно включили стробоскоп. Раскаты грома нарастающие и протяжные. В Севастополе - дождь стеной. И град размером с куриное яйцо – страшный сон автомобилиста.

От молнии или града пострадали птицы на Фиоленте. Некоторых удалось спасти. В центре Севастополя ветер сорвал обшивку многоэтажного дома. Огромный пласт утеплителя рухнул на детскую площадку. Никто не пострадал.

Попытка вычерпать воду лопатой выглядела уже как последняя стадия отчаяния. Этой ночью не спасала даже крыша. Гипермаркет превратился в душевую кабину. На полуостров пришел южный циклон. В Севастополе только за первые 1,5 часа дождя выпала половина месячной нормы осадков.

В нескольких районах города пропала электроэнергия - сработала защита на подстанциях. На ликвидацию последствий бросили 6 бригад с техникой. Стихия отступила только утром.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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