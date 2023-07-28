В Екатеринбурге простились с погибшим военкором Журавлевым

Ему присвоен орден Мужества посмертно

Церемония прощания с журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне специальной военной операции, состоялась в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге.

Церемонию посетили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие политики, общественные деятели и родные Журавлева.

Матери погибшего вручили орден Мужества, присвоенный Журавлеву указом главы государства, сообщает ТАСС.

22 июля Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами гражданский автомобиль с российскими журналистами. Погиб военкор Ростислав Журавлев, ранены четверо его коллег. Президент России Владимир Путин наградил журналистов орденами Мужества, Журавлеву награду присвоили посмертно.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Киев должен ответить за свои действия. Она также подчеркнула, комментируя реакцию Запада на случившееся, что лицемерно одновременно осуждать гибель сотрудников СМИ и при этом снабжать Украину оружием.

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