Желания воевать у них нет

Российские войска группировки “Восток” отразили новую серию атак неонацистов на Запорожском направлении. Уничтожены вражеские гаубицы, танки и БМП. Взвод киевских боевиков ликвидирован в районе Благодатного в ДНР. Продолжаются тяжёлые бои в Клещеевке. Наши военные стойко удерживают позиции.

Эти кадры сделаны российскими десантниками, и лучше всего доказывают, кто контролирует поселок (см.видео). Бойцы в полуразрушенном ангаре заряжают установку. Через полчаса расчет открывает шквальный огонь по нацистам.

Первые залпы по наступающей пехоте. С коптера видно, что среди боевиков, десятки раненных и убитых. Следующий - уже по тылам ВСУ под Артемовском.

Дрон-разведчик передает картинку на командный пункт. Мины разносят места дисклокации националистов. Еще один точный выстрел и от построек остается только облако пыли.

На Красно-Лиманском направлении военные подтягивают к передовой тяжелые огнеметы. Сейчас, когда российские подразделения прорвали оборону ВСУ по фронту на 12 километров, важно развивать успех. И не застрять в лесных массивах, где боевики успели выкопать сотни опорных пунктов.

"Солнцепек" выпускает термобарические снаряды. В отличие от обычных, осколочно-фугасных, они на таком ландшафте куда эффективнее. Разрушают и окопы и блиндажи. И уже тем более сжигают все, что на поверхности.

После артподготовки десантники начинают штурм. По блиндажу почти в упор бьет очередями БМП. Пока боевики прячутся за бревнами, группа подкрадывается метров на 10. И забрасывает траншеи гранатами. Еще через минуты националисты выходят с поднятыми руками. Во время этой вылазки сдались 4 человека. Пленные рассказывают: уровень подготовки новобранцев очень слабый. А в подразделениях каждый день конфликты с командирами.

"Настроя у ребят точно нет, они уже обзывали, матюкали командиров, прямо матом, обещали, что морду будут бить, какой настрой, нет настроя ни воевать, ничего", - говорит пленный Игорь Янчик.

В Запорожской области российские спецназовцы заманили в "огневой мешок" элитное подразделение ВСУ.

Под ударами самоходок оказалась "Волчья стая". Хотя это, скорее, новое название запрещенной в России группировки "Азов". 90 процентов боевиков в ее составе - отпетые радикалы и уголовники. Попытка прорваться к позициям российских войск в Работино, закончилась для националистов потерей, как минимум, трех танков и БМП.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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