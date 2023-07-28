"Мы обрели цель в жизни": в России отмечают 1035-летие крещения Руси

По всей стране проходят праздничные богослужения

День крещения Руси отмечают сегодня в России. 1035 лет назад произошло событие, которое предопределило дальнейший ход истории. Судьбоносный выбор сделал киевский князь Владимир. В 988 году он официально ввёл христианство на Руси. По всей стране праздничные богослужения. Торжества проходят и в Херсонесе - колыбели русского православия.

"Это место, где все начиналось!" - без этих слов в Херсонесе не проходит ни одна экскурсия. Именно здесь, по мнению историков, полгода проповедовал ученик Христа – апостол Андрей Первозванный. Затем город стал христианским форпостом Византии в Северном Причерноморье. Но главное событие случилось в 10 веке – князь Владимир принял Православие. С тех пор эту землю паломники считают святой.

— Раньше наш народ поклонялся бездушным идолам, а теперь мы обрели Бога, мы обрели цель в жизни – попасть в Царство небесное!

— Мы проехали 3200 километров на одни сутки. Приехали, чтобы побывать на экскурсии. Побывать здесь. Мы люди верующие, ходим в храм, для нас это очень важно и я с трепетом все это слушала, смотрела. Это просто потрясающе – побывать в месте, где крестилась Русь!

История, которая вдохновляет. В Херсонесе в честь 1035-летия со дня Крещения проходят тематические экскурсии, мастер-классы, концерты на древних инструментах и новая выставка. Впервые в одном зале – предметы того времени: доспехи и оружие воинов, денежные клады, которые прятали херсонеситы от княжеской дружины, религиозная утварь. Здесь же можно представить, как проходил обряд.

"Мы можем видеть купель, которая сейчас находится у нас на городище, но мы можем видеть только саму купель и сохранившиеся остатки фундаментов. Но на основе этих данных художник Янышев в 30-е годы 20 века выполнил такую графическую реконструкцию", - рассказывает Павел Хлебовский, заведующий экспозиционно-выставочным отделом ГИАМЗ Херсонес Таврический.

1035 лет назад Владимир покорил Херсонес. Он стал первым, кто смог завоевать этот город и потребовал в жены сестру Византийского императора Василия – Анну. Это был дипломатический шаг. Русский князь хотел породниться с самой знатной правящей династией. Условием для брака стало принятие варваром христианства.

На месте, которое называют колыбелью русского православия, был кафедральный собор, рядом домик епископа и отдельно стоял баптистерий с купелью, где и проводили тот исторический обряд крещения. В том же году христианство приняли жители Киева, Новгорода и других центров древней Руси.

Выбрав православие, князь Владимир выбрал в том числе религиозно-политическую свободу. Наша страна сохранила свой собственный путь развития.

"Он решал две стратегические задачи – объединить разрозненные славянские племена, а второе – это дать толчок к развитию. Ему нужно было откуда-то привезти сюда учителей, врачей, просвещение, ему нужна была письменность, ему нужно было развитие", - говорит Ольга Некрашевич, заведующая отделом по подготовке и реализации духовно-просветительских программ ГИАМЗ Херсонес Таврический.

Христианство стало одной из опор государства на тысячелетия и сплотило русское общество, превратило нашу страну в мировую державу.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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