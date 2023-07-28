Запирала дома и кормила кошачьим кормом: у жительницы Тольятти изъяли двух сыновей

Сама женщина скрывается от следствия

В Тольятти двух маленьких детей нашли запертыми в пустой квартире без воды и еды среди гор мусора и насекомых. Одному мальчику всего 2 месяца, другому 3 года. Где при этом находилась мать - неизвестно. Детей в состоянии сильной обезвоженности и истощения доставили в больницу.

Трехлетний мальчик и его брат, которому всего два месяца, несколько дней были заперты одни, без еды и воды. Медики, сотрудники МЧС, которые первыми вошли в квартиру, едва не задохнулись от стоящего там смрада. А когда увидели детей, сложно было сдержать эмоции. Истощенные, обезвоженные, больные. По грудному ребёнку, у которого уже не было даже сил плакать, ползали мухи и тараканы.

Матери, а ей двадцать семь лет, судя по всему, до детей нет и не было никакого дела. Она нигде не работает, предпочитает веселые компании - сожителя и друзей. И алкоголь.

Как рассказывают знакомые, когда ей было лень кормить старшего ребёнка, она просто открывала пакет с кошачьим кормом и высыпала его на пол. И постоянно оставляла мальчиков одних. Хотя уже была судима по статье "Нанесение легкого вреда здоровью", и старшего сына органы опеки однажды у неё забирали. Но вернули.

"Решением суда от 2021 года в исковых требованиях администрации Тольятти о лишении родительских прав матери было отказано. Отмечу, что профилактическая работа с семьей осложнялась тем, что семья периодически с 2021 по 2023 годы меняла место жительства и не проживала на территории города Тольятти", - сообщил Александр Солдатов, руководитель пресс-службы администрации Тольятти.

На этот раз детей фактически спасла подруга матери, которая и сама часто употребляла алкоголь в её компании. Она позвонила в полицию. Приехавшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних вызвали МЧС, вскрыли дверь. Братьев срочно отправили в клинику.

"Дети находятся сейчас в больнице. Состояние их стабильное, ничего им не угрожает уже, их жизни и здоровью, набирают активно в весе. Но когда они поступили, естественно, они сначала попали в реанимацию. Мы очень надеемся, что маму ограничат от общества. Потому что личность она маргинальная. Она угрожает людям. Она может бегать и с ножом, и так далее", - говорит Марина Федотова, Руководитель Общественной организации "Право на счастье".

В отношении матери сейчас возбуждено два уголовных дела: "Неисполнение родительских обязанностей" и "Истязание".

"По версии следствия, в период с 20 апреля 2023 года по 6 июля этого года подозреваемая, находясь в квартире по месту жительства в городе Тольятти, действуя умышленно, причинила своим малолетним детям в возрасте 3-х лет и 2-х месяцев физические и психические страданий путем систематического длительного лишения малолетних воды и пищи, содержания жилья детей в антисанитарных условиях, а также непроведения необходимых гигиенических процедур с сыновьями", - сообщила Елена Шкаева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области.

Судьба детей мать по-прежнему не волнует, она так ни разу их не навестила их в больнице. На звонки не отвечает и, судя по всему, скрывается от следствия.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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