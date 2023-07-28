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Композитор Александр Колкер отмечает юбилей

11:52
  • пятница
  • 28 июля 2023

Заслуженному деятелю искусств РСФСР исполнилось 90 лет

Сегодня принимает поздравления выдающийся композитор Александр Колкер, заслуженному деятелю искусств РСФСР исполнилось 90. Александр Наумович писал песни для эстрады. Их исполняли такие известные артисты, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Анна Герман и многие другие.

Всем знакомы его шлягеры "Стоят девчонки", "Карелия", "Чудо-кони". Всего на его счету свыше 100 композиций. Автор десятков оперетт, Александр Колкер писал музыку и к кинофильмам. За свою творческую карьеру юбиляр не раз становился лауреатом различных премий, и в этом году получил Гран-при фестиваля "Музыкальное сердце театра".
 

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Композитор Александр Колкер
Композитор Александр Колкер
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