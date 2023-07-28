Ван И сделал первое заявление после возвращения на пост главы МИД Китая

Он сменил министра, месяц не появлявшегося на публике

Китайская дипломатия способствует построению сообщества человечества единой судьбы. Такое заявление сделал в пятницу, 28 июля, министр иностранных дел Китая Ван И. Дипломат, уже занимавший этот пост, вновь возглавил МИД КНР.

Как подчеркнул Ван И, Пекин способствует построению сообщества единой судьбы человечества, руководствуясь целью защиты мира во всем мире и стимулирования всеобщего развития.

Министр также указал на роль китайской дипломатии в развитии и прогрессе всего человечества, сообщает ТАСС.

Ранее Ван И, тогда еще занимавший должность заведующего Канцелярией Комиссии ЦК КПК КНР по иностранным делам, рассказал, что Россия и Китай во второй половине 2023 года планируют провести ряд важных контактов на высоком уровне.

Во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым китайский дипломат подчеркнул, как "важно хорошо координировать, укреплять наше двустороннее и многостороннее взаимодействие, хорошо реализовать заданные руководителями наших стран нам цели в развитии наших отношений".

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