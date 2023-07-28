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Ван И сделал первое заявление после возвращения на пост главы МИД Китая

11:21
  • пятница
  • 28 июля 2023

Он сменил министра, месяц не появлявшегося на публике

Китайская дипломатия способствует построению сообщества человечества единой судьбы. Такое заявление сделал в пятницу, 28 июля, министр иностранных дел Китая Ван И. Дипломат, уже занимавший этот пост, вновь возглавил МИД КНР.
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Как подчеркнул Ван И, Пекин способствует построению сообщества единой судьбы человечества, руководствуясь целью защиты мира во всем мире и стимулирования всеобщего развития.

Министр также указал на роль китайской дипломатии в развитии и прогрессе всего человечества, сообщает ТАСС.

Ранее Ван И, тогда еще занимавший должность заведующего Канцелярией Комиссии ЦК КПК КНР по иностранным делам, рассказал, что Россия и Китай во второй половине 2023 года планируют провести ряд важных контактов на высоком уровне.

Во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым китайский дипломат подчеркнул, как "важно хорошо координировать, укреплять наше двустороннее и многостороннее взаимодействие, хорошо реализовать заданные руководителями наших стран нам цели в развитии наших отношений".

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