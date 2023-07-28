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Пхеньян показал на параде ядерный подводный беспилотник

11:22
  • пятница
  • 28 июля 2023

С трибуны за парадом наблюдали лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу

Ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1" впервые показала КНДР на военном параде, посвященном 70-й годовщине окончания Корейской войны. На трибуне на главной площади Пхеньяна вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном присутствовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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Четыре подводных аппарата "Хиэль" провезли по площади на тягачах. Об успешных испытаниях БПЛА длиной около 10 метров, способного нести ядерную боевую часть, сообщалось в марте. Он находился под водой более 40 часов и прошел по закольцованному маршруту в Японском море, передает РИА Новости.

На параде также продемонстрировали баллистические ракеты подводных лодок "Пуккыксон-5" и северокорейские МБР "Хвасонпхо-17" и "Хвасонпхо-18". По площади провезли новые разведывательно-ударные беспилотники КНДР, по внешнему виду копирующие американские БПЛА Reaper. В нее пролетел тяжелый БПЛА КНДР - внешне копия американского стратегического беспилотника Global Hawk. Также по площади прошли новые северокорейские танки M2020, очень похожие на российские Т-14 "Армата". Российская делегация вскоре после парада покинула Пхеньян.

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