Пхеньян показал на параде ядерный подводный беспилотник

С трибуны за парадом наблюдали лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу

Ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1" впервые показала КНДР на военном параде, посвященном 70-й годовщине окончания Корейской войны. На трибуне на главной площади Пхеньяна вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном присутствовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Четыре подводных аппарата "Хиэль" провезли по площади на тягачах. Об успешных испытаниях БПЛА длиной около 10 метров, способного нести ядерную боевую часть, сообщалось в марте. Он находился под водой более 40 часов и прошел по закольцованному маршруту в Японском море, передает РИА Новости.

На параде также продемонстрировали баллистические ракеты подводных лодок "Пуккыксон-5" и северокорейские МБР "Хвасонпхо-17" и "Хвасонпхо-18". По площади провезли новые разведывательно-ударные беспилотники КНДР, по внешнему виду копирующие американские БПЛА Reaper. В нее пролетел тяжелый БПЛА КНДР - внешне копия американского стратегического беспилотника Global Hawk. Также по площади прошли новые северокорейские танки M2020, очень похожие на российские Т-14 "Армата". Российская делегация вскоре после парада покинула Пхеньян.

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