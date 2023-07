Скончался один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер

Он был неотъемлемой частью группы

На 78-м году жизни умер один из основателей рок-группы The Eagles Рэнди Мейснер.

Музыканта не стало 26 июля в Лос-Анджелесе. Причина смерти – осложнения, вызванные обструктивной болезнью легких, сообщили в пресс-службе группы.

В The Eagles Рэнди Мейснер играл на бас-гитаре и исполнил несколько вокальных партий.

"Рэнди был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе группы. Его вокальный диапазон был поразительным, что видно на примере его фирменной баллады "Take It to the Limit", - отметили участники группы.

The Eagles - культовая американская рок-группа, известна хитами Hotel California, New Kid in Town, Somebody и другими. В 1998 году Рэнди Мейснер вместе с The Eagles он был занесен в Зал славы рок-н-ролла.

