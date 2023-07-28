ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Россия заключила соглашения о ВТС более чем с 40 странами Африки

11:36
  • пятница
  • 28 июля 2023

Партнерские связи будут укреплять и расширять

Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки. Об этом в пятницу, 28 июля, рассказал российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия — Африка".

Первый день саммита Россия-Африка. Главное
Политолог Марков о сближении с Африкой: "Россия — экспортер безопасности"

Глава государства отметил, что в целях укрепления обороноспособности стран континента Россия развивает партнерство с ними в военной и военно-технической области.

Речь идет о поставках широкой номенклатуры вооружений и техники, причем "часть таких поставок идет на безвозмездной основе с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств", цитирует президента "Интерфакс".

Ранее руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев отмечал, что конкурентная борьба за рынок вооружения африканского континента имеет тенденцию к обострению. При этом он указал на то, что высокие тактико-технические характеристики российской продукции военного назначения позволяют нашей стране занимать одни из лидирующих позиций на рынках вооружений стран Африки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пленарное заседание форума "Россия - Африка"
Пленарное заседание форума "Россия - Африка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.