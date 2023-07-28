Путин: Россия заключила соглашения о ВТС более чем с 40 странами Африки

Партнерские связи будут укреплять и расширять

Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки. Об этом в пятницу, 28 июля, рассказал российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия — Африка".

Глава государства отметил, что в целях укрепления обороноспособности стран континента Россия развивает партнерство с ними в военной и военно-технической области.

Речь идет о поставках широкой номенклатуры вооружений и техники, причем "часть таких поставок идет на безвозмездной основе с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств", цитирует президента "Интерфакс".

Ранее руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев отмечал, что конкурентная борьба за рынок вооружения африканского континента имеет тенденцию к обострению. При этом он указал на то, что высокие тактико-технические характеристики российской продукции военного назначения позволяют нашей стране занимать одни из лидирующих позиций на рынках вооружений стран Африки.

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