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Путин назвал причину нестабильной ситуации во многих регионах Африки

11:40
  • пятница
  • 28 июля 2023

Россия готова предложить помощь

ситуация в Африке остается нестабильной из-за колониального наследия.
Путин пообещал безвозмездные поставки продуктов нуждающимся странам

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании с главами африканских делегаций во время второго дня саммита "Россия - Африка".

В сегодняшней Африке сохраняются политические и этнические конфликты, социально-экономические кризисы.

"Тяжелое наследие колониальной эпохи, курса "разделяй и властвуй", который проводили в Африке западные метрополии", - отметил президент (цитата по РИА Новости).  

Россия готова предоставить свою помощь в искоренении этих проблем, подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Москва заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки. Речь идет о поставках широкой номенклатуры вооружений и техники, часть из них идет на безвозмездной основе.

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