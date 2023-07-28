Путин назвал причину нестабильной ситуации во многих регионах Африки

Россия готова предложить помощь

ситуация в Африке остается нестабильной из-за колониального наследия.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании с главами африканских делегаций во время второго дня саммита "Россия - Африка".

В сегодняшней Африке сохраняются политические и этнические конфликты, социально-экономические кризисы.

"Тяжелое наследие колониальной эпохи, курса "разделяй и властвуй", который проводили в Африке западные метрополии", - отметил президент (цитата по РИА Новости).

Россия готова предоставить свою помощь в искоренении этих проблем, подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Москва заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки. Речь идет о поставках широкой номенклатуры вооружений и техники, часть из них идет на безвозмездной основе.

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