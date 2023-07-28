ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия выделит 90 млн долларов на списание долгов странам Африки

11:59
  • пятница
  • 28 июля 2023

Об этом рассказал Владимир Путин

Россия участвует в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. Об этом в пятницу, 28 июля, рассказал российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия — Африка".

Первый день саммита Россия-Африка. Главное
Политолог Марков о сближении с Африкой: "Россия — экспортер безопасности"

Президент указал, что общая сумма списанной Россией задолженности уже достигла 23 млрд долларов. По последним запросам африканских стран Москва выделит на эти цели их развития еще более 90 млн долларов, сообщает РИА Новости.

Москва ранее пообещала помочь африканским странам в решении проблемы голода — поставки зерна будут осуществляться как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся государствам. Путин подчеркнул, что Россия, несмотря на все ограничения, экспортировала в Африку только за первое полугодие 2023 года 10 млн тонн зерна.

При этом страны Запада препятствуют России помогать странам Африки, хотя речь идет о безвозмездных поставках сельхозпродукции и удобрений, указывал Путин. По его словам, западные страны не пропускают такие российские грузы, "несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Саммит "Россия - Африка"
Саммит "Россия - Африка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.