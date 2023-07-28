Россия выделит 90 млн долларов на списание долгов странам Африки

Об этом рассказал Владимир Путин

Россия участвует в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. Об этом в пятницу, 28 июля, рассказал российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия — Африка".

Президент указал, что общая сумма списанной Россией задолженности уже достигла 23 млрд долларов. По последним запросам африканских стран Москва выделит на эти цели их развития еще более 90 млн долларов, сообщает РИА Новости.

Москва ранее пообещала помочь африканским странам в решении проблемы голода — поставки зерна будут осуществляться как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся государствам. Путин подчеркнул, что Россия, несмотря на все ограничения, экспортировала в Африку только за первое полугодие 2023 года 10 млн тонн зерна.

При этом страны Запада препятствуют России помогать странам Африки, хотя речь идет о безвозмездных поставках сельхозпродукции и удобрений, указывал Путин. По его словам, западные страны не пропускают такие российские грузы, "несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам".

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