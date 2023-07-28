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Путин пообещал безвозмездные поставки продуктов нуждающимся странам

11:39
  • пятница
  • 28 июля 2023

Россия – ответственный поставщик

Россия ответственно относится к поставкам сельскохозяйственной продукции, так будет и дальше. Москва поддерживает наиболее нуждающиеся страны и регионы, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии саммита "Россия – Африка".

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Российский лидер заверил участников саммита, что поддержка нуждающихся государств со стороны Москвы не прекратится. Россия будет поставлять зерно и другое продовольствие как на безвозмездной основе, так и в рамках продовольственной программы ООН.

Президент также подчеркнул: Россию и Африку объединяет врожденное стремление отстаивать подлинный суверенитет, право на свой собственный самобытный путь развития. Такое стремление к независимости и суверенитету означает не самоизоляцию, а наоборот - открытое сотрудничества государств, равных в своих правах, приводит слова Путина ТАСС.

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