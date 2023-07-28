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Песков: Киев отвергает любую возможность диалога с Москвой

12:08
  • пятница
  • 28 июля 2023

Российская сторона, тем не менее, проявляет открытость

Киевский режим занимает непримиримую позицию. Несмотря на сложную ситуацию, он продолжает отказываться от любой возможности диалога по урегулированию ситуации с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что, в отличие от украинских властей, в Москве проявляют открытость. Ранее в Госдуме напомнили, что украинский лидер Владимир Зеленский своим указом запретил любые переговоры с российской стороной.

Песков сообщил журналистам, что вечером 28 июля состоится встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки, на которой будет обсуждаться украинская проблематика. Сам Путин во время пленарного выступления на саммите указал на остроту украинской проблемы и готовность России ее обсуждать. Российский лидер отметил, что Москва с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине и внимательно их рассмотрит, передает ТАСС.

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