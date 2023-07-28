Собянин рассказал о главных выставочных проектах Москвы

Их посетителями стали более 6 млн человек

Более 900 мероприятий провели на выставочных площадках и в музеях Москвы с начала года, которые посетили больше 6 млн человек. Об этом рассказал мэр столицы в пятницу, 28 июля, Сергей Собянин.

Как сообщил градоначальник в своем личном блоге, только в первом полугодии 2023 года городские музеи и выставочные залы организовали более 340 выставок и провели более 900 различных культурных и просветительских мероприятий, а их посетителями стали более 6 млн человек.

Сергей Собянин напомнил, что Москва – один из мировых лидеров по числу музеев, которые посещают миллионы москвичей и гостей города. Посетителей привлекают уникальные экспозиции и, конечно же, яркие и оригинальные выставочные проекты, которые проводит каждый московский музей.

По словам мэра Москвы, выставочные проекты столичных музеев становятся все более востребованы среди посетителей. Московские музеи не только бережно хранят культурное наследие прошлого, но и внимательно следят за последними тенденциями искусства. Поэтому их выставочные проекты становятся все ярче и интереснее для всех.

Ранее мэр столицы сообщал, что в конце 2024 года в гараже Мельникова на ул. Новорязанская, д. 27 откроется основное здание Музея транспорта Москвы. В нем разместится постоянная экспозиция, посвященная развитию транспортной системы и истории транспорта. Сейчас здание находится на реставрации.

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