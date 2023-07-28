Совфед одобрил закон о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет

Он начнет действовать с 2024 года

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет.

За проголосовали 159 сенаторов, один воздержался. Документ начнет действовать с 1 января 2024 года, передает РИА Новости.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что по отсрочкам от службы в Вооруженных Силах России ничего не меняется.

Верхняя также одобрила закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки, а также закон, увеличивающий штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

Госдума приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет 25 июля. Переходного периода с 2024 до 2026 года, который предусматривался изначально, не будет.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя поправки о призывном возрасте, заявил, что "здесь исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения Министерства обороны".

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